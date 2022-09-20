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Переброска подлодок и бойкоты от ЧВК. ISW и разведка Британии – про нервные действия армии РФ

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Переброска подлодок и бойкоты от ЧВК. ISW и разведка Британии – про нервные действия армии РФ

Getty Images / Global Images Ukraine

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Командование Черноморского флота россии почти наверняка передислоцировало свои подлодки класса "Kilo" из порта приписки Севастополь в Новороссийск в Краснодарском крае на юге россии. Об этом говорится в ежедневном отчете британской разведки. Вероятно, это сделано из-за недавнего изменения уровня локальной угрозы безопасности в связи с усилением украинских возможностей дальнего удара.

В то же время российские наемники из ПВК Вагнера стали отказываться воевать в Украине. Они испугались успехов Вооруженных сил Украины во время контрнаступления в Харьковской области. Об этом в понедельник, 19 сентября, в Twitter сообщил американский журналист Джек Детч со ссылкой на слова чиновника Министерства обороны США. По его словам, "Вагнер" пытается отправить на войну в Украину 1500 осужденных преступников, но многие сопротивляются.

В целом, контрнаступление украинских защитников вызывает панику у влиятельных лиц из Кремля и подрывает и без того низкий моральный дух российских военных из состава так называемых элитных подразделений. К такому выводу пришли аналитики Института исследования войны (ISW). Об этом свидетельствует срочное обсуждение необходимости немедленной аннексии россией Луганской и Донецкой областей, которое состоялось 19 сентября среди российских ставленников.

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В статье: война с Россией
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Источник:
ISW

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