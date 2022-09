Переброска подлодок и бойкоты от ЧВК. ISW и разведка Британии – про нервные действия армии РФ

Командование Черноморского флота россии почти наверняка передислоцировало свои подлодки класса "Kilo" из порта приписки Севастополь в Новороссийск в Краснодарском крае на юге россии. Об этом говорится в ежедневном отчете британской разведки. Вероятно, это сделано из-за недавнего изменения уровня локальной угрозы безопасности в связи с усилением украинских возможностей дальнего удара.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 20 September 2022 Find out more about the UK government's response: https://t.co/gmR2GIiKs1 ???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/svK8sD2icX

В то же время российские наемники из ПВК Вагнера стали отказываться воевать в Украине. Они испугались успехов Вооруженных сил Украины во время контрнаступления в Харьковской области. Об этом в понедельник, 19 сентября, в Twitter сообщил американский журналист Джек Детч со ссылкой на слова чиновника Министерства обороны США. По его словам, "Вагнер" пытается отправить на войну в Украину 1500 осужденных преступников, но многие сопротивляются.

NEW: Ukraine's successful offensive to retake most of Kharkiv oblast has inspired many Russian volunteers to refuse combat: senior US defense official



Russia's paramilitary Wagner Group is trying to 1,500 convicted felons to fight in Ukraine, US believes, but many are resisting.