Командующий ВВС США рассказал, сколько российских истребителей сбили ВСУ во время войны с рф

Силы противовоздушной обороны Украины с начала полномасштабной войны сбили около 55 российских истребителей. рф так и не удалось установить преимущество в воздухе над Украиной. Об этом заявил в понедельник, 19 сентября, командующий ВВС США в Европе генерал Джеймс Хекер, передает CNN.

Он добавил, что россия хорошо осведомлена о средствах ПВО Украины, но начальные удары оккупантов в феврале не смогли разрушить эту защиту. После полугода войны российские самолеты редко летают вглубь Украины, стреляют ракетами большой дальности.

В то же время британское министерство обороны также аналогично заявило, что с начала войны Россия потеряла 55 боевых самолетов.

(1/4) Russia has highly likely lost at least four combat jets in Ukraine within the last 10 days, taking its attrition to approximately 55 since the start of the invasion.