Командующий ВВС США рассказал, сколько российских истребителей сбили ВСУ во время войны с рф
Орки летать не должны
фото из свободных источников
Силы противовоздушной обороны Украины с начала полномасштабной войны сбили около 55 российских истребителей. рф так и не удалось установить преимущество в воздухе над Украиной. Об этом заявил в понедельник, 19 сентября, командующий ВВС США в Европе генерал Джеймс Хекер, передает CNN.
Он добавил, что россия хорошо осведомлена о средствах ПВО Украины, но начальные удары оккупантов в феврале не смогли разрушить эту защиту. После полугода войны российские самолеты редко летают вглубь Украины, стреляют ракетами большой дальности.
"Когда они попытались ввести свои истребители и свои самолеты в эти украинские зоны поражения ракетами, они были сбиты. Около 55 российских истребителей были сбиты комплексной системой противовоздушной и противоракетной обороны Украины".
В то же время британское министерство обороны также аналогично заявило, что с начала войны Россия потеряла 55 боевых самолетов.
(1/4) Russia has highly likely lost at least four combat jets in Ukraine within the last 10 days, taking its attrition to approximately 55 since the start of the invasion.— Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) September 19, 2022
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