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Командующий ВВС США рассказал, сколько российских истребителей сбили ВСУ во время войны с рф

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(2 голосов)

Орки летать не должны

Командующий ВВС США рассказал, сколько российских истребителей сбили ВСУ во время войны с рф

фото из свободных источников

Новина українською

Силы противовоздушной обороны Украины с начала полномасштабной войны сбили около 55 российских истребителей. рф так и не удалось установить преимущество в воздухе над Украиной. Об этом заявил в понедельник, 19 сентября, командующий ВВС США в Европе генерал Джеймс Хекер, передает CNN.

Он добавил, что россия хорошо осведомлена о средствах ПВО Украины, но начальные удары оккупантов в феврале не смогли разрушить эту защиту. После полугода войны российские самолеты редко летают вглубь Украины, стреляют ракетами большой дальности.

"Когда они попытались ввести свои истребители и свои самолеты в эти украинские зоны поражения ракетами, они были сбиты. Около 55 российских истребителей были сбиты комплексной системой противовоздушной и противоракетной обороны Украины".

В то же время британское министерство обороны также аналогично заявило, что с начала войны Россия потеряла 55 боевых самолетов.

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В статье: война с Россией
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Источник:
CNN

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Комментарии (1)
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Оlegуurсhak (Хмельницький)
20.09.2022 в 11:12
Ого, всего 110 получается!
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