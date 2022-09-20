В отличие от F-16. США рассматривают передачу Украине танков уже в ближайшее время, но есть условие

В Пентагоне заявили, что США рассматривают возможность передачи Украине танков. Как заявил на брифинге официальный представитель американского Минобороны, бронетехника – "это действительно важная сфера возможностей для украинцев". По его словам, украинские силы сейчас в основном полагаются на танки советского типа.

"Мы понимаем, что настанет день, когда они, возможно, захотят совершить переход и, возможно, им придется перейти на модели, совместимые с НАТО".

Он подчеркнул, что вопрос передачи танков Украине "уже рассматривается и лежит на столе". Высокопоставленные должностные лица в администрации президента Джо Байдена ожидают от солдат ВСУ выполнения только одного условия. Украинские военные должны показать способность использовать боевые машины последнего поколения.

Сегодня, 20 сентября, в Сенате США пройдут закрытые слушания и обсуждение ситуации в Украине в ходе противостояния российской агрессии. Об этом сообщает CNN. Слушания в Сенате пройдут на фоне успешных действий ВСУ и решения главы Белого дома Джо Байдена выделить очередной пакет военной помощи для ВСУ. По результатам закрытых слушаний в Сенате не публикуются официальные отчеты, но сенаторы могут выступить с общими комментариями.

В то же время командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеймс Хекер заявил, что Украина получит самолеты F-16 через два-три года после принятия соответствующего политического решения. Об этом сообщает Politico. Хекер объяснил, что такие термины связаны с вопросами подготовки пилотов и логистики. Он добавил, что в настоящее время страны Запада начинают размышлять о войне России против Украины в долгосрочной перспективе и соответственно планируют военную помощь.