Оккупационные власти Херсона просят немедленно провести референдум о присоединении к рф
Легитимность признает только Эритрея? Или еще Северная Корея?
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Пропагандистские российские сми сообщают о том, что воображаемый "общественный совет Херсонской области" обратится к главе региона с инициативой "немедленно провести референдум о признании субъектом российской федерации":
"Общественный совет Херсонской области заявил, что "вхождение в состав россии не только станет торжеством исторической справедливости, но и обезопасит территорию области, откроет новые возможности на пути к возрождению и восстановлению мощи нашей земли и возвращению к полноценной мирной жизни – мы единый народ-победитель", цинично говорится в заявлении.
Гауляйтер стремоусов заявил, что сегодня "жители" Херсонской области выступят с обращением по поводу "референдума".
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