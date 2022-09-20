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Оккупационные власти Херсона просят немедленно провести референдум о присоединении к рф

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Легитимность признает только Эритрея? Или еще Северная Корея?

Оккупационные власти Херсона просят немедленно провести референдум о присоединении к рф

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Пропагандистские российские сми сообщают о том, что воображаемый "общественный совет Херсонской области" обратится к главе региона с инициативой "немедленно провести референдум о признании субъектом российской федерации":

"Общественный совет Херсонской области заявил, что "вхождение в состав россии не только станет торжеством исторической справедливости, но и обезопасит территорию области, откроет новые возможности на пути к возрождению и восстановлению мощи нашей земли и возвращению к полноценной мирной жизни – мы единый народ-победитель", цинично говорится в заявлении.

Гауляйтер стремоусов заявил, что сегодня "жители" Херсонской области выступят с обращением по поводу "референдума".

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В статье: война с Россией
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Источник:
риа

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