  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Украина вернула тела 25 павших защитников
В тренде

Украина вернула тела 25 павших защитников

Общие новости
(1 голосов)

Герои не умирают

Украина вернула тела 25 павших защитников

Мінреінтеграції

Новина українською

Состоялась очередная операция по передаче тел погибших воинов. Украина вернула тела еще 25 своих защитников.

Операция проводилась при сотрудничестве Уполномоченного по пропавшим без вести Олега Котенка и других силовых структур Украины. Процесс возвращения тел происходит в соответствии с нормами Женевской конвенции.

Детали сообщили в Telegram-канале Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. Был ли это обмен и где прошла передача тел, неизвестно.

Ранее Котенко рассказывал, что в течение всего полномасштабного вторжения россии (по состоянию на 27 августа) Украине удалось вернуть тела 541 погибшего военнослужащего.

Читайте такжеУкраина и рф договорились об обмене 200 пленных, также путин хочет поскорее завершить войну – Эрдоган

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
t.me/minre_ua

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде