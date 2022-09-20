Украина вернула тела 25 павших защитников
Герои не умирают
Мінреінтеграції
Состоялась очередная операция по передаче тел погибших воинов. Украина вернула тела еще 25 своих защитников.
Операция проводилась при сотрудничестве Уполномоченного по пропавшим без вести Олега Котенка и других силовых структур Украины. Процесс возвращения тел происходит в соответствии с нормами Женевской конвенции.
Детали сообщили в Telegram-канале Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. Был ли это обмен и где прошла передача тел, неизвестно.
Ранее Котенко рассказывал, что в течение всего полномасштабного вторжения россии (по состоянию на 27 августа) Украине удалось вернуть тела 541 погибшего военнослужащего.
Популярное сейчас
- Тренер сборной Германии считает ошибочным решение провести ЧМ в Катаре
- Украина и рф договорились об обмене 200 пленных, также путин хочет поскорее завершить войну – Эрдоган
- Лидеры травмированы, соперники – мотивированы. С чем сборная Украины подходит к матчам Лиги наций
- Песков цинично отреагировал на новые военные преступления рф и пригрозил ответом на претензии по Крыму
- Бо Круз покоряет Европу. Испанский баскетболист сыграл звезду НБА в кино, а вчера выиграл Евробаскет
- Красотка дня. Роскошная вторая половинка капитана Днепра-1. ФОТО