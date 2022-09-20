Украина вернула тела 25 павших защитников

Состоялась очередная операция по передаче тел погибших воинов. Украина вернула тела еще 25 своих защитников.

Операция проводилась при сотрудничестве Уполномоченного по пропавшим без вести Олега Котенка и других силовых структур Украины. Процесс возвращения тел происходит в соответствии с нормами Женевской конвенции.

Детали сообщили в Telegram-канале Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. Был ли это обмен и где прошла передача тел, неизвестно.

Ранее Котенко рассказывал, что в течение всего полномасштабного вторжения россии (по состоянию на 27 августа) Украине удалось вернуть тела 541 погибшего военнослужащего.