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ЕС поможет Украине 5 млрд евро, также "военный пакет" планирует выделить Великобритания

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ЕС поможет Украине 5 млрд евро, также "военный пакет" планирует выделить Великобритания

фото из свободных источников

Новина українською

Совет Евросоюза официально одобрил выделение Украине второго транша макрофинансовой помощи Украине в размере 5 млрд евро "в срочном порядке". Об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС. Макрофинансовая помощь оказывается Украине в виде долгосрочных кредитов на льготных условиях, она будет способствовать покрытию дефицита финансирования в стране.

Это второй этап реализации планируемой макрофинансовой помощи Украине на сумму до 9 млрд евро. В Евросоюзе сообщают, что по этому решению должна быть реализация третьего этапа запланированной полной макрофинансовой помощи Украине на дополнительную сумму до 3 млрд евро, как только будет определена структура этой помощи.

Тем временем, премьер Великобритании Лиз Трасс заявит во время поездки на этой неделе в США, что Лондон намерен выделить в 2023 году в поддержку Украины минимум 2,6 миллиарда долларов. Об этом сообщает Financial Times.

В среду Лиз Трасс выступит на Генассамблее ООН. Также премьер запланировала переговоры с президентом США Джо Байденом и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Трасс использует свое выступление в ООН, чтобы призвать Запад усилить поддержку Киева после недавних успехов Украины на поле боя против россии.

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В статье: война с Россией Европейский союз Лиз Трасс
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Источник:
consilium.europa.eu

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