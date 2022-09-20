  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Гауляйтер Херсонщины принял решение о проведении "референдума" по вхождению региона в состав рф
В тренде

Гауляйтер Херсонщины принял решение о проведении "референдума" по вхождению региона в состав рф

Общие новости
(1 голосов)

Вслед за пушилиным

Гауляйтер Херсонщины принял решение о проведении "референдума" по вхождению региона в состав рф

россми

Новина українською

Коллаборант Сальдо заявил, что оккупационная администрация Херсонской области согласилась провести псевдореферендум. Об этом сообщили пропагандистские СМИ.

Оккупанты Херсонской области вслед за боевиками Донецкой и Луганской областей выступили за срочное проведение "референдума".

Предатель и коллаборант Сальдо в спешке объявил, что в Херсонской области будет проведен "референдум", однако сроки он не уточнил.

Коллаборант стремоусов заявил, что оккупанты уже проводят консультации с россией о запуске "референдума", также они ожидают явки до 80% людей.

Читайте такжеОккупационные власти Херсона просят немедленно провести референдум о присоединении к рф

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
t.me/SALDO_VGA

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
alex.belogubko (одесса)
20.09.2022 в 14:05
этого не когда не будет--не смешите не спешите
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде