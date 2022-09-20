Гауляйтер Херсонщины принял решение о проведении "референдума" по вхождению региона в состав рф

Коллаборант Сальдо заявил, что оккупационная администрация Херсонской области согласилась провести псевдореферендум. Об этом сообщили пропагандистские СМИ.

Оккупанты Херсонской области вслед за боевиками Донецкой и Луганской областей выступили за срочное проведение "референдума".

Предатель и коллаборант Сальдо в спешке объявил, что в Херсонской области будет проведен "референдум", однако сроки он не уточнил.

Коллаборант стремоусов заявил, что оккупанты уже проводят консультации с россией о запуске "референдума", также они ожидают явки до 80% людей.