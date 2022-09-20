Гауляйтер Херсонщины принял решение о проведении "референдума" по вхождению региона в состав рф
Вслед за пушилиным
россми
Коллаборант Сальдо заявил, что оккупационная администрация Херсонской области согласилась провести псевдореферендум. Об этом сообщили пропагандистские СМИ.
Оккупанты Херсонской области вслед за боевиками Донецкой и Луганской областей выступили за срочное проведение "референдума".
Предатель и коллаборант Сальдо в спешке объявил, что в Херсонской области будет проведен "референдум", однако сроки он не уточнил.
Коллаборант стремоусов заявил, что оккупанты уже проводят консультации с россией о запуске "референдума", также они ожидают явки до 80% людей.
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Источник:t.me/SALDO_VGA
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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
20.09.2022 в 14:05
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