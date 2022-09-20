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В Офисе Президента отреагировали на поправки в госдуме рф и активизацию гауляйтеров в оккупированных регионах

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В Офисе Президента отреагировали на поправки в госдуме рф и активизацию гауляйтеров в оккупированных регионах

Наталия Мосейчук YouTube

Новина українською

Госдума рф одобрила поправку о введении в свой уголовный кодекс понятий "мобилизация", "военное положение" и "военное время", в это же время пушилин в Донецкой области, сальдо в Херсонской области и пасечник в Луганской области активно заговорили о подготовке к т.н. референдумов.

Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак прокомментировал активизацию орков в информационном пространстве:

"Наивный шантаж угрозами и страшилками "референдумов", "мобилизаций" от тех, кто умеет воевать только с детьми и мирными людьми… Так выглядит страх разгрома. Враг боится, примитивно манипулирует. Украина решит российский вопрос. Угрозу можно ликвидировать только силой".

Читайте такжеГауляйтер Херсонщины принял решение о проведении "референдума" по вхождению региона в состав рф
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В статье: война с Россией Андрей Ермак
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Источник:
t.me/ermaka2022

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