В Офисе Президента отреагировали на поправки в госдуме рф и активизацию гауляйтеров в оккупированных регионах

Госдума рф одобрила поправку о введении в свой уголовный кодекс понятий "мобилизация", "военное положение" и "военное время", в это же время пушилин в Донецкой области, сальдо в Херсонской области и пасечник в Луганской области активно заговорили о подготовке к т.н. референдумов.

Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак прокомментировал активизацию орков в информационном пространстве:

"Наивный шантаж угрозами и страшилками "референдумов", "мобилизаций" от тех, кто умеет воевать только с детьми и мирными людьми… Так выглядит страх разгрома. Враг боится, примитивно манипулирует. Украина решит российский вопрос. Угрозу можно ликвидировать только силой".