  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. В ЛНР и ДНР объявили даты проведения референдума по поводу присоединения к россии
В тренде

В ЛНР и ДНР объявили даты проведения референдума по поводу присоединения к россии

Общие новости
(1 голосов)

Цирк

В ЛНР и ДНР объявили даты проведения референдума по поводу присоединения к россии

риа

Новина українською

"Первый заместитель главы "народного совета ЛНР" хорошилов заявил, что референдум о присоединении к россии пройдет с 23 по 27 сентября.

Референдум в "ДНР" о присоединении к россии также назначен на 23-27 сентября.

Напомним, в Херсонской области коллаборант стремоусов заявил, что оккупанты уже проводят консультации с россией о запуске "референдума", также они ожидают явки до 80% людей. Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак прокомментировал активизацию орков в информационном пространстве:

Читайте такжеВ Офисе Президента отреагировали на поправки в госдуме рф и активизацию гауляйтеров в оккупированных регионах

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ДНР и ЛНР ЛНР война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
scorpius (Ck)
20.09.2022 в 16:56
Клоуны
Ответить
+1
0
avatar
beatles (Крижопіль)
20.09.2022 в 15:22
Цікаво що на це скаже то недолуге формування до якого вони з таким свинячім задоволенням намагаються приєднатися, мабуть скаже що воно тут ні до чого...навіть паспорти їхні не признвє))) Вот кумедні....приєднувались би одразу до Турції, чи до вільного Марсу, що по суті одне й теж)
Ответить
+2
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде