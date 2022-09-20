В ЛНР и ДНР объявили даты проведения референдума по поводу присоединения к россии
Цирк
риа
"Первый заместитель главы "народного совета ЛНР" хорошилов заявил, что референдум о присоединении к россии пройдет с 23 по 27 сентября.
Референдум в "ДНР" о присоединении к россии также назначен на 23-27 сентября.
Напомним, в Херсонской области коллаборант стремоусов заявил, что оккупанты уже проводят консультации с россией о запуске "референдума", также они ожидают явки до 80% людей. Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак прокомментировал активизацию орков в информационном пространстве:
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Комментарии (2)
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scorpius (Ck)
20.09.2022 в 16:56
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beatles (Крижопіль)
20.09.2022 в 15:22
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