В ЛНР и ДНР объявили даты проведения референдума по поводу присоединения к россии

"Первый заместитель главы "народного совета ЛНР" хорошилов заявил, что референдум о присоединении к россии пройдет с 23 по 27 сентября.

Референдум в "ДНР" о присоединении к россии также назначен на 23-27 сентября.

Напомним, в Херсонской области коллаборант стремоусов заявил, что оккупанты уже проводят консультации с россией о запуске "референдума", также они ожидают явки до 80% людей. Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак прокомментировал активизацию орков в информационном пространстве: