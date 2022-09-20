Псевдореферендум на Херсонщине хотят провести с 23 по 27 сентября

Так называемый "референдум" на территории оккупированной Херсонщины захватчики планируют провести с 23 по 27 сентября.

Об этом сообщает пропагандистское издание ТАСС.

"Референдум по вхождению Херсонской области в состав России пройдет с 23 по 27 сентября", – сказал предатель Украины Владимир Сальдо.