Псевдореферендум на Херсонщине хотят провести с 23 по 27 сентября
Оккупанты форсируют данное решение
фото из свободных источников
Так называемый "референдум" на территории оккупированной Херсонщины захватчики планируют провести с 23 по 27 сентября.
Об этом сообщает пропагандистское издание ТАСС.
"Референдум по вхождению Херсонской области в состав России пройдет с 23 по 27 сентября", – сказал предатель Украины Владимир Сальдо.
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