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Псевдореферендум на Херсонщине хотят провести с 23 по 27 сентября

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Оккупанты форсируют данное решение

Псевдореферендум на Херсонщине хотят провести с 23 по 27 сентября

фото из свободных источников

Новина українською

Так называемый "референдум" на территории оккупированной Херсонщины захватчики планируют провести с 23 по 27 сентября.

Об этом сообщает пропагандистское издание ТАСС.

"Референдум по вхождению Херсонской области в состав России пройдет с 23 по 27 сентября", – сказал предатель Украины Владимир Сальдо.

Читайте такжеВ ЛНР и ДНР объявили даты проведения референдума по поводу присоединения к россии
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В статье: война с Россией
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