Рашисты планируют провести "референдум" в оккупированной Запорожской области и переименовать ее в "Запорожский край"
Резко засуетились
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Российские захватчики планируют провести псевдореферендум на оккупированной территории Запорожской области.
Об этом заявил так называемый "представитель местной администрации" оккупированной части Запорожской области Владимир Рогов, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, в случае "вхождения региона в состав РФ", его следует переименовать в "Запорожский край".
Напомним, российские захватчики будут проводить псевдореферендумы на оккупированных территориях Донбасса и Луганщины с 23 по 27 сентября.
Также псевдореферендум
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