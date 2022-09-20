СМИ: Путин готовит заявление по псевдореферендумам в Украине

Президент России Владимир Путин может выступить 20 сентября по поводу так называемых референдумов на оккупированных территориях Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей.

Об этом сообщает российское издание РБК со ссылкой на три источника, близких к администрации президента.

Выступление ожидается до конца дня. Собеседники издания отметили, что не знают, что именно скажет Путин.

Также Telegram-каналы сообщают, что 20 сентября может выступить и министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Напомним, что оккупанты планируют провести с 23 по 27 сентября псевдореферендумы о присоединении к РФ захваченных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.