СМИ: Путин готовит заявление по псевдореферендумам в Украине
Заявление готовится на вечер 20 сентября
фото из свободных источников
Президент России Владимир Путин может выступить 20 сентября по поводу так называемых референдумов на оккупированных территориях Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей.
Об этом сообщает российское издание РБК со ссылкой на три источника, близких к администрации президента.
Выступление ожидается до конца дня. Собеседники издания отметили, что не знают, что именно скажет Путин.
Также Telegram-каналы сообщают, что 20 сентября может выступить и министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Напомним, что оккупанты планируют провести с 23 по 27 сентября псевдореферендумы о присоединении к РФ захваченных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.
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