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СМИ: Путин готовит заявление по псевдореферендумам в Украине

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Заявление готовится на вечер 20 сентября

СМИ: Путин готовит заявление по псевдореферендумам в Украине

фото из свободных источников

Новина українською

Президент России Владимир Путин может выступить 20 сентября по поводу так называемых референдумов на оккупированных территориях Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей.

Об этом сообщает российское издание РБК со ссылкой на три источника, близких к администрации президента.

Выступление ожидается до конца дня. Собеседники издания отметили, что не знают, что именно скажет Путин.

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Также Telegram-каналы сообщают, что 20 сентября может выступить и министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Напомним, что оккупанты планируют провести с 23 по 27 сентября псевдореферендумы о присоединении к РФ захваченных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

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В статье: Владимир Путин война с Россией
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