Россияне снова ударили ракетами по Славянску
Предположительно, из комплексов С-300
Кириленко Facebook
Во вторник, 20 сентября, российские оккупанты снова обстреляли Славянск Донецкой области.
Об этом сообщает в Facebook мэр Славянска Вадим Лях.
"К сожалению, в Славянске снова неспокойно. Днем под обстрел попала территория мебельного цеха на ул. Геологической", - рассказал он.
По словам Ляха, город атаковали предположительно из С-300.
"К счастью обошлось без пострадавших", - добавил глава города.
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