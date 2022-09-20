  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Россияне снова ударили ракетами по Славянску
В тренде

Россияне снова ударили ракетами по Славянску

Общие новости
(1 голосов)

Предположительно, из комплексов С-300

Россияне снова ударили ракетами по Славянску

Кириленко Facebook

Новина українською

Во вторник, 20 сентября, российские оккупанты снова обстреляли Славянск Донецкой области.

Об этом сообщает в Facebook мэр Славянска Вадим Лях.

"К сожалению, в Славянске снова неспокойно. Днем под обстрел попала территория мебельного цеха на ул. Геологической", - рассказал он.

По словам Ляха, город атаковали предположительно из С-300.

Читайте такжеБоевики на Луганщине и Донетчине хотят срочных "референдумов" о вступлении в рф

"К счастью обошлось без пострадавших", - добавил глава города.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде