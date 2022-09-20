Россияне снова ударили ракетами по Славянску

Во вторник, 20 сентября, российские оккупанты снова обстреляли Славянск Донецкой области.

Об этом сообщает в Facebook мэр Славянска Вадим Лях.

"К сожалению, в Славянске снова неспокойно. Днем под обстрел попала территория мебельного цеха на ул. Геологической", - рассказал он.

По словам Ляха, город атаковали предположительно из С-300.

Читайте также Боевики на Луганщине и Донетчине хотят срочных "референдумов" о вступлении в рф

"К счастью обошлось без пострадавших", - добавил глава города.