Трансфермаркт обновил цены на украинских футболистов! Кто на каком месте сейчас?
Зинченко и Малиновский среди самых дорогих
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В Украине и не только цены на все растут с безумной скоростью. Что касается футбола, то он тоже не отстает в этом вопросе. На днях портал "Трансфермаркт" обновил цены на футболистов с паспортом Украины.
В своем новом видео украинский блоггер Костя Фолстен покажет вам, кто из футболистов попал в 15 самых дорогих игроков нашей страны. А также расскажет, почему это произошло. Приятного просмотра!
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- УАФ заплатила штраф из-за жалобы россиян на Петракова
- Переброска подлодок и бойкоты от ЧВК. ISW и разведка Британии – про нервные действия армии РФ
- Ребров признался, предлагали ли ему вернуться в Динамо
- Красотка дня. Роскошная вторая половинка капитана Днепра-1. ФОТО
- Бо Круз покоряет Европу. Испанский баскетболист сыграл звезду НБА в кино, а вчера выиграл Евробаскет
- Красотка дня. Невероятная жена звезды Наполи Джованни Симеоне, которой он посвятил гол Милану. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
xapyga (Запорожье)
20.09.2022 в 20:29
Ответить
+1
0