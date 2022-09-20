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Трансфермаркт обновил цены на украинских футболистов! Кто на каком месте сейчас?

Общие новости
(6 голосов)

Зинченко и Малиновский среди самых дорогих

Трансфермаркт обновил цены на украинских футболистов! Кто на каком месте сейчас?

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В Украине и не только цены на все растут с безумной скоростью. Что касается футбола, то он тоже не отстает в этом вопросе. На днях портал "Трансфермаркт" обновил цены на футболистов с паспортом Украины.

В своем новом видео украинский блоггер Костя Фолстен покажет вам, кто из футболистов попал в 15 самых дорогих игроков нашей страны. А также расскажет, почему это произошло. Приятного просмотра!

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В статье: Фолстен
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Комментарии (1)
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xapyga (Запорожье)
20.09.2022 в 20:29
ни очем, смотреть не буду, а так бы прочел
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