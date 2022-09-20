Трансфермаркт обновил цены на украинских футболистов! Кто на каком месте сейчас?

В Украине и не только цены на все растут с безумной скоростью. Что касается футбола, то он тоже не отстает в этом вопросе. На днях портал "Трансфермаркт" обновил цены на футболистов с паспортом Украины.

В своем новом видео украинский блоггер Костя Фолстен покажет вам, кто из футболистов попал в 15 самых дорогих игроков нашей страны. А также расскажет, почему это произошло. Приятного просмотра!