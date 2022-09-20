Россияне начали окапываться на админгранице Крыма
Готовятся к перегруппировке и жесту доброй воли
фото из свободных источников
На админгранице оккупированного Крыма с Херсонской областью зафиксировали строительство фортификационных сооружений для российских войск.
Об этом сообщает представительство президента Украины в АРК
"На админгранице с Херсонской областью замечено возведение фортификационных сооружений для личного состава и тяжелой техники российских войск", - говорится в заявлении.
Также сообщается, что глава оккупационной "администрации" Крыма Сергей Аксенов заявил, что во временно оккупированном Крыму формируют два батальона, которые отправят на войну против Украины.
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Комментарии (1)
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
20.09.2022 в 20:04
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