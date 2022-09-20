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ОП: После "референдумов" у РФ не будет шансов на дипломатическое решение

Общие новости
(2 голосов)

У Зеленского прокомментировали так называемые референдумы, которые планирует провести РФ

ОП: После "референдумов" у РФ не будет шансов на дипломатическое решение

фото из свободных источников

Новина українською

Планируемые россиянами псевдорефрендумы на временно оккупированных территориях не повлияют на позицию президента Владимира Зеленского и Вооруженных Сил Украины.

Однако псведорефрендумы сведут на нет малейший шанс на дипломатию, заявил спикер президента Сергей Никифоров в комментарии LIGA.net.

По данным пропагандистских росСМИ, оккупанты планируют провести с 23 по 27 сентября псевдореферендумы о "присоединении к России" временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

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"Какой бы казуистикой Россия не пыталась прикрыть свои военные поражения, и как бы она ни намекала на тотальную войну, это не изменит позиции ВСУ и президента как верховного главнокомандующего. Все международно признанные украинские территории будут деоккупированы. Но без "референдумов" еще остается малейший шанс на дипломатическое решение. После "референдумов" – нет", – заявил Никифоров.

Также, по его словам, Украина рассчитывает, что страны, которые до сих пор отказывались признавать, что Россия ведет захватническую войну в XXI веке, "наконец-то перестанут прикрываться нейтралитетом и станут на правильную сторону истории".

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В статье: война с Россией
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Комментарии (2)
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Оlegуurсhak (Хмельницький)
20.09.2022 в 21:08
Похрен, ведь Зеленский тоже против переговоров так, что ничего не изменилось
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0
-2
vgolovan (полтава)
20.09.2022 в 22:20
после войны таких придурков как ты всех отловим и спросим за такие вот коменты так что жди
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0
0

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