Белый дом: США никогда не признают аннексии украинских территорий россией

Соединенные Штаты никогда не признают аннексии Россией части оккупированных территорий Украины и заставят Москву платить цену, если она попытается это осуществить.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на брифинг советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана.

"Как мы предупреждали в последние месяцы, Россия, похоже, готовится провести псевдореферендумы на территориях Украины, которые она контролирует и даже сейчас не контролирует, что прямо нарушает суверенитет Украины", - сказал он.

"Эти референдумы пренебрежение принципами суверенитета и территориальной целостности, которые закладывают фундамент международного порядка и лежат в основе Устава ООН. Мы знаем, что эти "референдумы" будут полны манипуляций и что Россия использует их как повод для аннексии территорий – сейчас или в будущем", – добавил он.

"Скажу четко: если это действительно произойдет, США никогда не признают претензии РФ на территории, которые она попытается аннексировать. И мы никогда не признаем эти территории чем-нибудь другим, кроме как территорией Украины", - подчеркнул Салливан.

Советник Байдена по нацбезопасности подчеркнул, что "референдумы" не дадут России преимущества за столом переговоров с Украиной: "Как раз наоборот: это действие страны, потерпевшей неудачи – военных и дипломатических".

По данным пропагандистских росСМИ, оккупанты планируют провести с 23 по 27 сентября псевдореферендумы о "присоединении к России" временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.