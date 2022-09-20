На фоне атак ВСУ Россия выводит свои подлодки из Крыма - разведка Британии

Черноморский флот РФ, предположительно, вывел подводные лодки из места дислокации во временно оккупированном Крыму в Краснодарский край. Об этом говорится в отчете британской разведки, сообщает Министерство обороны Соединенного Королевства во вторник, 20 сентября.

"Командование Черноморского флота России почти наверняка передислоцировало свои подводные лодки класса Кило из порта приписки Севастополь в Крыму в Новороссийск в Краснодарском крае на юге России", — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что, вероятно, вывод подлодок связан с угрозами безопасности российскому флоту на фоне усиления возможностей Вооруженных сил Украины. Минобороны Британии напомнило, что за последние два месяца штаб Черноморского флота РФ и его главный аэродром морской авиации подверглись атакам со стороны Украины.

Именно гарантия базирования Черноморского флота в Крыму была одной из причин, по которой Кремль решился на оккупацию украинского полуострова в 2014 году, однако сейчас безопасность российских войск в этом регионе подорвана, говорится в сводке разведки.