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На фоне атак ВСУ Россия выводит свои подлодки из Крыма - разведка Британии

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На фоне атак ВСУ Россия выводит свои подлодки из Крыма - разведка Британии

фото из свободных источников

Новина українською

Черноморский флот РФ, предположительно, вывел подводные лодки из места дислокации во временно оккупированном Крыму в Краснодарский край. Об этом говорится в отчете британской разведки, сообщает Министерство обороны Соединенного Королевства во вторник, 20 сентября.

"Командование Черноморского флота России почти наверняка передислоцировало свои подводные лодки класса Кило из порта приписки Севастополь в Крыму в Новороссийск в Краснодарском крае на юге России", — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что, вероятно, вывод подлодок связан с угрозами безопасности российскому флоту на фоне усиления возможностей Вооруженных сил Украины. Минобороны Британии напомнило, что за последние два месяца штаб Черноморского флота РФ и его главный аэродром морской авиации подверглись атакам со стороны Украины.

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Именно гарантия базирования Черноморского флота в Крыму была одной из причин, по которой Кремль решился на оккупацию украинского полуострова в 2014 году, однако сейчас безопасность российских войск в этом регионе подорвана, говорится в сводке разведки.

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В статье: война с Россией
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