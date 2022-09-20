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В госдуме рф успокаивают россиян, что всеобщей мобилизации не будет

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Путин все еще не выступал

В госдуме рф успокаивают россиян, что всеобщей мобилизации не будет

фото из свободных источников

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В Госдуме РФ заявили, что принятые "военные" законы не означают объявления всеобщей мобилизации.

Об этом заявил "Парламентской газете" Андрей Картаполов - глава Комитета Государственной Думы по обороне и один из авторов поправок о введении в УК РФ понятий "мобилизация", "военное положение" и "военное время".

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"Всеобщей мобилизации не будет. Об этом не раз говорил и непосредственно говорит президент устами своего пресс-секретаря Дмитрия Пескова и многие другие политики федерального уровня. "Закон" не равен "мобилизации". Он принимается не непосредственно под специальную военную операцию, он принимается, чтобы его выполнять долгое время. По крайней мере, пока не придет время, когда необходимость в нем отпадет", - заявил он.

Напомним, депутаты Госдумы РФ единогласно приняли во втором и третьем чтениях законопроект, вводящий в Уголовный кодекс РФ такие понятия, как "мобилизация", "военное положение" и "военное время".

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В статье: война с Россией
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