"Не место россиянам в мировом спорте". На ЧМ по дзюдо их не будет

Сборную россии отстранили от чемпионата мира по дзюдо. Об этом сообщил министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт.

"Не место россиянам в мировом спорте. В частности, и на чемпионате мира по дзюдо, который состоится в Ташкенте.

Совместно с президентом Национального олимпийского комитета Украины Сергеем Бубкой, Министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, президентом Федерации дзюдо Украины Михаилом Кошляком, Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Венгрии Любовью Непоп и нашим чемпионом мира по дзюдо Георгием Зантараей мы приложили много усилий, чтобы не допустить рф на ковер мирового первенства.

Пока российская армия убивает украинцев и уничтожает ракетами наши города, страна-террорист должна быть изгнанником всего цивилизованного мира. Спорт – не исключение. Так что продолжаем бороться. Наша цель – бойкот и полная изоляция россии.

Такое решение не только справедливо, но и символично. За кровавую войну против Украины российский диктатор был лишен статуса почетного президента Международной федерации дзюдо, а российских дзюдоистов – права участвовать в престижных международных соревнованиях. Страна-террорист должна быть изгнанником для всего цивилизованного мира. Спорт – не исключение", – отметили в Министерстве молодежи и спорта.

Напомним, что чемпионат мира по дзюдо состоится в столице Узбекистана Ташкенте с 6 по 13 октября 2022 года.