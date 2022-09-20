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СМИ: Выступление Путина по поводу "референдумов" в Украине перенесли на утро

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СМИ: Выступление Путина по поводу "референдумов" в Украине перенесли на утро

Getty Images

Новина українською

Выступление президента РФ Владимира Путина по поводу "референдумов" в Украине перенесли и СМИ заявили о возможном выступлении 21 сентября.

Об этом сообщает российский Forbes.

"Согласно двум источникам в администрации президента, записанное обращение будет показано 21 сентября", - говорится в сообщении.

По информации от СМИ, это случится когда "проснется Дальний Восток".

Напомним, что сегодня СМИ сообщали о возможном выступлении президента РФ Владимира Путина. Относиться это могло незаконных "референдумов".

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В статье: Владимир Путин война с Россией
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