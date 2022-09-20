СМИ: Выступление Путина по поводу "референдумов" в Украине перенесли на утро
Все, как и спецоперация, идет по плану
Getty Images
Выступление президента РФ Владимира Путина
Об этом сообщает российский Forbes.
"Согласно двум источникам в администрации президента, записанное обращение будет показано 21 сентября", - говорится в сообщении.
По информации от СМИ, это случится когда "проснется Дальний Восток".
Напомним, что сегодня СМИ сообщали о возможном выступлении президента РФ Владимира Путина. Относиться это могло незаконных "референдумов".
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