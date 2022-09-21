Зеленский: Российская армия не самая мощная. Мы практикой это показываем

Международное сообщество должно ускорять темпы поставок военной помощи Украине. Ведь когда ВСУ получают необходимое оружие, они сразу же демонстрируют результат его использования, как это было с освобождением Харьковской области.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с бывшим лидером США Биллом Клинтоном.

"Нужно ускорять темпы поддержки нашей армии. Как только мы получили то, что нам действительно могло помочь, мы сразу показали результат - деоккупацию Харьковской области. Это именно тот пример, который подчеркивает, что российская армия не самая мощная, если напротив нее соответствующее государство, которое готово и не боится ее. Мы практикой это показываем", - сказал он.

Таким образом, первое, что нужно Украине - это вооружение. А после того, как территории Украины будут деоккупированы, необходимо будет вынудить Россию сесть за стол переговоров.

Кроме этого, важно введение санкционных ограничений против России. Зеленский отметил, что в этой политике США, Великобритания и все страны ЕС должны быть объединены.