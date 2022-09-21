Ночью россияне обстреляли ЗАЭС и многоэтажки в Харькове, враг пытался ударить по ТЭС в Славянске

рашисты ночью обстреляли Днепропетровщину. Ночью Никополь обстреляли дважды. Туда прилетело 30 российских снарядов. Пострадал 56-летний мужчина. В городе повреждено более 20 многоэтажек и частных домов, авто, газопроводы и линии электропередач. Вражеские снаряды изуродовали и местный хлебокомбинат, садик, библиотеку и несколько магазинов. Рашистские террористы ночью снова обстреляли ЗАЭС. Сегодня, 21 сентября 2022 года, в 01:13 в результате очередного обстрела Запорожской АЭС орков было повреждено оборудование связи энергоблока №6 с открытым распределительным устройством ЗАЭС. оккупанты нанесли ракетный удар по Харькову, мэр города сообщил о попадании в жилые многоэтажки. В доме, где были заблокированы жители, служба ГСЧС спасла 10 человек. По другому адресу один ранен. В обоих жилых домах разрушены крыши, верхние этажи, лестничные клетки. На данный момент известно о четырех "прилетах" ночью. Один из них пришелся на пустырь возле частных домов. А еще один – на инфраструктурный объект – там ночью был небольшой пожар и частичное разрушение зданий. Все прилеты в Холодногорском районе. Также сообщается, что в Печенегах Харьковской области после вражеских ударов – угроза прорыва дамбы. Оккупационные войска нанесли удары по городу Николаевка, пытаясь ударить по Славянской ТЭС. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в утренней сводке.