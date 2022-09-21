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Куча техники и 300 двухсотых россиян. Генштаб опубликовал потери оккупантов за 20 сентября

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"Горить-палає техніка ворожа"

Куча техники и 300 двухсотых россиян. Генштаб опубликовал потери оккупантов за 20 сентября

Генштаб

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Общие боевые потери противника с 24.02 по 21.09 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 55110 (+300) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 2227 (+11) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 4748 (+24) ед,
  • артиллерийских систем – 1340 (+17) ед,
  • РСЗО – 318 (+0) ед,
  • средства ПВО ‒ 168 (+0) ед,
  • самолетов – 253 (+1) ед,
  • вертолетов – 217 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 932 (+7),
  • крылатые ракеты ‒ 239 (+0),
  • корабли / катера ‒ 15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 3610 (+23) ед,
  • специальная техника – 125 (+0).

Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении. Данные уточняются.

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В статье: война с Россией ОК Юг ОК Південь
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