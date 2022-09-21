Куча техники и 300 двухсотых россиян. Генштаб опубликовал потери оккупантов за 20 сентября
"Горить-палає техніка ворожа"
Генштаб
Общие боевые потери противника с 24.02 по 21.09 ориентировочно составили:
- личного состава – около 55110 (+300) человек ликвидировано,
- танков ‒ 2227 (+11) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 4748 (+24) ед,
- артиллерийских систем – 1340 (+17) ед,
- РСЗО – 318 (+0) ед,
- средства ПВО ‒ 168 (+0) ед,
- самолетов – 253 (+1) ед,
- вертолетов – 217 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 932 (+7),
- крылатые ракеты ‒ 239 (+0),
- корабли / катера ‒ 15 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 3610 (+23) ед,
- специальная техника – 125 (+0).
Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении. Данные уточняются.
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