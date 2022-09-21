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путин объявил о проведении в россии частичной мобилизации

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путин объявил о проведении в россии частичной мобилизации

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

путин объявил о проведении в россии частичной мобилизации.

"Призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определённые военно-учетные специальности и соответствующий опыт".

"Призванные на военные службу перед отправкой в части в обязательном порядке будут проходить дополнительную военную подготовку с учетом опыта специальной военной операции. Мобилизационные мероприятия начнутся сегодня".

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В статье: Владимир Путин война с Россией
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Источник:
риа

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