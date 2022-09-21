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"рф поддержит решение, которое примут жители", - путин прокомментировал "референдумы" на оккупированных территориях

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"Референдумы" хотят провести на этой неделе

"рф поддержит решение, которое примут жители", - путин прокомментировал "референдумы" на оккупированных территориях

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Глава террористической организации "российская федерация" владимир путин заявил о поддержке возможных "референдумов" на территории временно окупированных россией территорий Украины.

"Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. Россия не может отдать близких ей людей на растерзание палачам и не откликнуться на их стремления определять свою судьбу", - сказал путин во время телеобращения к российским овощам сегодня утром.

Напомним, что гауляйтеры на временно оккупированных территориях объявили, что с 23 по 27 сентября собираются провести "референдум по вхождению в состав россии". Это касается территорий ОРДЛО, Запорожской и Херсонской областей.

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В статье: Владимир Путин война с Россией
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Комментарии (1)
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MaximSK (Киев)
21.09.2022 в 09:52
А если они проголосуют за то чтобы быть частью Украины, он выведет войска из Украины интересно.
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