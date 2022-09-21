"рф поддержит решение, которое примут жители", - путин прокомментировал "референдумы" на оккупированных территориях
"Референдумы" хотят провести на этой неделе
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Глава террористической организации "российская федерация" владимир путин заявил о поддержке возможных "референдумов" на территории временно окупированных россией территорий Украины.
"Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. Россия не может отдать близких ей людей на растерзание палачам и не откликнуться на их стремления определять свою судьбу", - сказал путин во время телеобращения к российским овощам сегодня утром.
Напомним, что гауляйтеры на временно оккупированных территориях объявили, что с 23 по 27 сентября собираются провести "референдум по вхождению в состав россии". Это касается территорий
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