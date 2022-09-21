Глава террористической организации "российская федерация" владимир путин заявил о поддержке возможных "референдумов" на территории временно окупированных россией территорий Украины.

"Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. Россия не может отдать близких ей людей на растерзание палачам и не откликнуться на их стремления определять свою судьбу", - сказал путин во время телеобращения к российским овощам сегодня утром.