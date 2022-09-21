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"Это не блеф". путин заявил, что при угрозе территориальной целостности рф использует "все средства"

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"Это не блеф". путин заявил, что при угрозе территориальной целостности рф использует "все средства"

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Президент российской федерации вновь угрожает миру и Украине в частности ядерным оружием:

"Цель Запада – ослабить, разобщить и уничтожить россию: они прямо говорят, что в 1991-м смогли расколоть СССР, а сейчас пришло время и россии. Уже после начала спецоперации Киев реагировал на предложения россии позитивно, но мир не устраивал Запад, и Украине прямо указали сорвать договоренности".

"Запад перешел всякую грань, безответственные политики говорят о поставках наступательного вооружения на Украину, техникой наносятся удары по россии. Страны Запада подталкивают Киев к переносу военных действий на территорию россии. В ход со стороны Запада пошел ядерный шантаж. При угрозе своей территориальной целостности россия использует все имеющиеся средства, это не блеф".

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В статье: Владимир Путин война с Россией
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Источник:
риа

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