"Это не блеф". путин заявил, что при угрозе территориальной целостности рф использует "все средства"
Которые у нее имеются
Getty Images / Global Images Ukraine
Президент российской федерации вновь угрожает миру и Украине в частности ядерным оружием:
"Цель Запада – ослабить, разобщить и уничтожить россию: они прямо говорят, что в 1991-м смогли расколоть СССР, а сейчас пришло время и россии. Уже после начала спецоперации Киев реагировал на предложения россии позитивно, но мир не устраивал Запад, и Украине прямо указали сорвать договоренности".
"Запад перешел всякую грань, безответственные политики говорят о поставках наступательного вооружения на Украину, техникой наносятся удары по россии. Страны Запада подталкивают Киев к переносу военных действий на территорию россии. В ход со стороны Запада пошел ядерный шантаж. При угрозе своей территориальной целостности россия использует все имеющиеся средства, это не блеф".
Популярное сейчас
- "У ВСУ уже нет 50% армии". шойгу выступил вслед за путиным – заявил, что потери рф составили 6 тысяч солдат
- Шотландия – Украина: наши шансы на Лигу А и трансляция в марафоне
- Миколенко не сыграет против Шотландии в Лиге наций
- В Кремле продолжают убеждать, что "спецоперация" в Украине идет по плану
- Бо Круз покоряет Европу. Испанский баскетболист сыграл звезду НБА в кино, а вчера выиграл Евробаскет
- Красотка дня. Роскошная вторая половинка капитана Днепра-1. ФОТО