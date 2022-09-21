"У ВСУ уже нет 50% армии". шойгу выступил вслед за путиным – заявил, что потери рф составили 6 тысяч солдат

Фанерный маршал и он же министр атаки рф сергей шойгу сделал свои заявления:

"Мы на сегодняшний день воюем не с Украиной, а коллективным Западом. Оружие, которое было у Украины, фактически закончилось. Все виды вооружений, включая ядерную триаду, выполняют свои задачи. Против нас работаем вся спутниковая группировка НАТО. Больше 70 военных и 200 гражданских спутников работают на то, чтобы разведать месторасположение наших подразделений".

"5 937 российских солдат погибли в войне в Украине. ВСУ потеряли половину армии: 61 207 погибших, 49 368 раненых. Из общего количества раненых в ВС РФ вернулись в строй 90%. Украина мобилизовала почти 300 000 человек".

"Будут призываться люди из запаса, с боевыми опытом, с нужной армии военно-учетной специальностью. Ни о какой мобилизации и призыве студентов речи не идет и не будет. В ходе мобилизации в россии призовут 300 тысяч резервистов. У россии огромный мобилизационный ресурс, почти 25 млн человек, частичной мобилизации подлежат чуть более 1%".