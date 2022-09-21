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За минувшие сутки ВСУ уничтожили на юге более 200 россиян

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На этом направлении идет контрнаступление украинской армии

За минувшие сутки ВСУ уничтожили на юге более 200 россиян

Ministry of Defence

Новина українською

Защитники Украины активно уничтожают вражескую армию на южном направлении. Ликвидированными стали еще минимум 213 российских орков, также путинские террористы потеряли 45 единиц техники, как сообщает ОК "Юг". В течение вторника, 21 сентября, ракетно-артиллерийские подразделения выполнили более 210 огневых задач.

Под удар попали пункты управления вражескими войсками в Бериславском районе, центры сил и техники в районе Гавриловки и Чернобаевки, Дарьевский мост и понтонная переправа возле Новой Каховки. Также в Новой Каховке огневым контролем остановлены ремонтные работы на мосту и поражена колонна военной техники, которая готовилась к переправке через Днепр.

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За прошедшие сутки удалось ликвидировать 151 оккупанта и более 40 единиц техники, среди них: 7 танков; 19 единиц другой автобронетехники; 4 гаубицы, в том числе самоходные "Мста-С" и обычные "Мста-Б"; 2 самоходные гаубицы "Акация"; 4 самоходных артустановки.

Разведка также уточнила данные по потерям, которые рф понесла ранее – еще 62 орка и 5 бронированных машин. Также зафиксировано разрушение склада с боеприпасами в Благодатном, а также пункта управления 7-й десантно-штурмовой дивизии в Чернобаевке.

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В статье: война с Россией ОК Юг ОК Південь
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