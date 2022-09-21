МИД Великобритании: Мы продолжим стоять рядом с Украиной со всеми нашими союзниками по НАТО
По итогам речи путина
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Министерша иностранных дел Великобритании Джиллиан Киган первой отреагировала на утреннее заявление президента России Владимира Путина, в котором он
"Это серьезное заявление, но эти идеи высказывались уже раньше. Некоторые слова вызывают беспокойство. И очевидно, что мы должны стремиться к покою.
Но давайте разберемся: путин - лжет. Это незаконная война россии против Украины. Конечно, мы продолжим стоять рядом с Украиной со всеми нашими союзниками по НАТО", – сказала Киган.
Также она прокомментировала слова Путина о возможном использовании россией ядерного оружия. Киган призвала отнестись к этим словам серьезно.
"Некоторые слова были тревожными в конце. Но очевидно, что мы призываем к спокойствию. Это то, к чему мы должны отнестись очень серьезно, ведь вы понимаете, что мы не контролируем ситуацию. Я не уверена, что путин ее контролирует. Я подразумеваю, что это очевидно эскалация, и обычный русский народ будет призван на войну", - отметила министерша.
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