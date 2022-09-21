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МИД Великобритании: Мы продолжим стоять рядом с Украиной со всеми нашими союзниками по НАТО

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По итогам речи путина

МИД Великобритании: Мы продолжим стоять рядом с Украиной со всеми нашими союзниками по НАТО

Getty Images / Global Images Ukraine

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Новина українською

Министерша иностранных дел Великобритании Джиллиан Киган первой отреагировала на утреннее заявление президента России Владимира Путина, в котором он объявил о проведении частичной мобилизации у себя в стране. Киган в эфире телеканала Sky News отметила, что россиянам нужно уже наконец-то посмотреть за пределы собственных СМИ.

"Это серьезное заявление, но эти идеи высказывались уже раньше. Некоторые слова вызывают беспокойство. И очевидно, что мы должны стремиться к покою.

Но давайте разберемся: путин - лжет. Это незаконная война россии против Украины. Конечно, мы продолжим стоять рядом с Украиной со всеми нашими союзниками по НАТО", – сказала Киган.

Также она прокомментировала слова Путина о возможном использовании россией ядерного оружия. Киган призвала отнестись к этим словам серьезно.

"Некоторые слова были тревожными в конце. Но очевидно, что мы призываем к спокойствию. Это то, к чему мы должны отнестись очень серьезно, ведь вы понимаете, что мы не контролируем ситуацию. Я не уверена, что путин ее контролирует. Я подразумеваю, что это очевидно эскалация, и обычный русский народ будет призван на войну", - отметила министерша.

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В статье: война с Россией
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