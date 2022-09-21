Влияние заявления путина: акции рф поползли вниз, билеты из россии в Стамбул и Ереван – раскуплены
А что случилось?
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После заявлений президента оркостана о проведении в рф частичной мобилизации, российские акции поползли вниз.
Сразу после выступления путина, в ходе которого он, в частности, объявил о частичной мобилизации, россияне раскупили все прямые билеты на 21 сентября в Стамбул и в Ереван
В то же время сообщается, что некоторые банки Казахстана и Вьетнама остановили обслуживание карт российской платежной системы "Мир". Теперь эти карты не будут работать ни в банкоматах, ни в платежных терминалах.
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Источник:iz.ru
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