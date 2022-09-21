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Латвия не будет выдавать визы россиянам, желающим избежать мобилизации, армия Литвы приведена в боевую готовность

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Латвия не будет выдавать визы россиянам, желающим избежать мобилизации, армия Литвы приведена в боевую готовность

фото из свободных источников

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Латвия не будет выдавать гуманитарные и другие виды виз гражданам россии, которые хотят избежать частичной мобилизации. Об этом сообщил министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс.

"Из соображений безопасности Латвия не будет выдавать гуманитарные и другие виды виз уклоняющимся от мобилизации гражданам россии, а также не будет менять ограничения на пересечение границы для граждан россии с шенгенскими визами, введенные с 19 сентября. россия сегодня так же опасна для Европы и мирового мира, как нацистская Германия в прошлом веке".

В то же время минобороны Литвы приняло решение привести в повышенную боевую готовность свои войска из-за частичной мобилизации в россии. Об этом заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

"Поскольку российская военная мобилизация будет также проходить у наших границ (Калининградская область), Силы быстрого реагирования Литвы приведены в состояние повышенной боевой готовности для предотвращения каких-либо провокаций со стороны россии".

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В статье: война с Россией Эдгарс Ринкевич
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