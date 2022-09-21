Латвия не будет выдавать визы россиянам, желающим избежать мобилизации, армия Литвы приведена в боевую готовность
Повышенную
фото из свободных источников
Латвия не будет выдавать гуманитарные и другие виды виз гражданам россии, которые хотят избежать частичной мобилизации. Об этом сообщил министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс.
"Из соображений безопасности Латвия не будет выдавать гуманитарные и другие виды виз уклоняющимся от мобилизации гражданам россии, а также не будет менять ограничения на пересечение границы для граждан россии с шенгенскими визами, введенные с 19 сентября. россия сегодня так же опасна для Европы и мирового мира, как нацистская Германия в прошлом веке".
Drošības apsvērumu dēļ Latvija neizsniegs humānās vai cita veida vīzas tiem Krievijas pilsoņiem, kuri izvairās no mobilizācijas, kā arī nemainīs kopš 19.septembra ieviestos robežšķērsošanas ierobežojumus Krievijas pilsoņiem ar Šengenas vīzām— Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) September 21, 2022
В то же время минобороны Литвы приняло решение привести в повышенную боевую готовность свои войска из-за частичной мобилизации в россии. Об этом заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.
"Поскольку российская военная мобилизация будет также проходить у наших границ (Калининградская область), Силы быстрого реагирования Литвы приведены в состояние повышенной боевой готовности для предотвращения каких-либо провокаций со стороны россии".
As Russia's military mobilisation will also take place near our borders, (Kaliningrad region), Lithuania's Rapid Reaction Force is being put on high alert to prevent any provocation from Russia.— Arvydas Anušauskas (@a_anusauskas) September 21, 2022
Популярное сейчас
- Динамо получило отказ в покупке форварда Сент-Этьена - источник
- Шотландия – Украина: наши шансы на Лигу А и трансляция в марафоне
- Лидеры травмированы, соперники – мотивированы. С чем сборная Украины подходит к матчам Лиги наций
- Переброска подлодок и бойкоты от ЧВК. ISW и разведка Британии – про нервные действия армии РФ
- Бо Круз покоряет Европу. Испанский баскетболист сыграл звезду НБА в кино, а вчера выиграл Евробаскет
- Красотка дня. Невероятная жена звезды Наполи Джованни Симеоне, которой он посвятил гол Милану. ФОТО
Новости по теме
- 14:19 Украинские рф исключена из Европейской конвенции о правах человека, также Латвия ограничила россиянам въезд
- 16:45 Украинские Министр иностранных дел Латвии потроллил Захарову: Нравится – не нравится, терпи, моя красавица
- 12:25 Зарубежные Глава МИД Латвии: Единственная страна в мире, которая нуждается в денацификации – это россия