Латвия не будет выдавать визы россиянам, желающим избежать мобилизации, армия Литвы приведена в боевую готовность

Латвия не будет выдавать гуманитарные и другие виды виз гражданам россии, которые хотят избежать частичной мобилизации. Об этом сообщил министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс.

"Из соображений безопасности Латвия не будет выдавать гуманитарные и другие виды виз уклоняющимся от мобилизации гражданам россии, а также не будет менять ограничения на пересечение границы для граждан россии с шенгенскими визами, введенные с 19 сентября. россия сегодня так же опасна для Европы и мирового мира, как нацистская Германия в прошлом веке".

Drošības apsvērumu dēļ Latvija neizsniegs humānās vai cita veida vīzas tiem Krievijas pilsoņiem, kuri izvairās no mobilizācijas, kā arī nemainīs kopš 19.septembra ieviestos robežšķērsošanas ierobežojumus Krievijas pilsoņiem ar Šengenas vīzām — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) September 21, 2022

В то же время минобороны Литвы приняло решение привести в повышенную боевую готовность свои войска из-за частичной мобилизации в россии. Об этом заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

"Поскольку российская военная мобилизация будет также проходить у наших границ (Калининградская область), Силы быстрого реагирования Литвы приведены в состояние повышенной боевой готовности для предотвращения каких-либо провокаций со стороны россии".