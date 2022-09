Латвия не будет выдавать визы россиянам, желающим избежать мобилизации, армия Литвы приведена в боевую готовность

Латвия не будет выдавать гуманитарные и другие виды виз гражданам россии, которые хотят избежать частичной мобилизации. Об этом сообщил министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс.

В то же время минобороны Литвы приняло решение привести в повышенную боевую готовность свои войска из-за частичной мобилизации в россии. Об этом заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

As Russia's military mobilisation will also take place near our borders, (Kaliningrad region), Lithuania's Rapid Reaction Force is being put on high alert to prevent any provocation from Russia.