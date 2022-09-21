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Фальшивые референдумы и мобилизация являются признаками слабости, - Бринк

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США продолжат поддерживать Украину столько, сколько это будет нужно

Фальшивые референдумы и мобилизация являются признаками слабости, - Бринк

Фото: twitter.com/USAmbKyiv

UA-Футбол
Новина українською

Президент российской федерации владимир путин своими сегодняшними заявлениями показал признаки слабости. Такое мнение высказала Посол США в Украине Бриджит Бринк в своем твиттере.

"Фальшивые референдумы и мобилизация являются признаками слабости, провала России. Соединенные Штаты никогда не признают претензий России на якобы аннексированную украинскую территорию, и мы будем продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется", - написала она.

Напомним, что сегодня главарь страны-террориста объявил проведение "частичной мобилизации" в россии, а также начал шантажировать мир ядерным оружием.

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В статье: война с Россией Бриджит Бринк
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