США никогда не признают претензий рф на якобы аннексированную украинскую территорию, - Бринк
США продолжат поддерживать Украину столько, сколько это будет нужно
Фото: twitter.com/USAmbKyiv
Президент российской федерации владимир путин своими сегодняшними заявлениями показал признаки слабости. Такое мнение высказала Посол США в Украине Бриджит Бринк в своем твиттере.
"Фальшивые референдумы и мобилизация являются признаками слабости, провала России. Соединенные Штаты никогда не признают претензий России на якобы аннексированную украинскую территорию, и мы будем продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется", - написала она.
Напомним, что сегодня главарь страны-террориста
Фальшиві референдуми та мобілізація є ознаками слабкості, провалу Росії. Сполучені Штати ніколи не визнають претензій Росії на нібито анексовану українську територію, і ми продовжуватимемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно.— Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) September 21, 2022
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