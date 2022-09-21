США никогда не признают претензий рф на якобы аннексированную украинскую территорию, - Бринк

Президент российской федерации владимир путин своими сегодняшними заявлениями показал признаки слабости. Такое мнение высказала Посол США в Украине Бриджит Бринк в своем твиттере.

"Фальшивые референдумы и мобилизация являются признаками слабости, провала России. Соединенные Штаты никогда не признают претензий России на якобы аннексированную украинскую территорию, и мы будем продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется", - написала она.

Напомним, что сегодня главарь страны-террориста объявил проведение "частичной мобилизации" в россии, а также начал шантажировать мир ядерным оружием.