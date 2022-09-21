"Признак провала рф": Блинкен, эксперты ISW и британские разведчики – о последних действиях кремля

Госсекретарь США Энтони Блинкен в выступлении на Генассамблее ООН осудил намерение аннексировать оккупированные территории Украины через псевдореферендумы, подчеркнув, что этот шаг и намерения мобилизовать еще большие резервы являются вопиющим проявлением пренебрежения принципами ООН.

Он отметил, что неудивительно, что россия идет на эти шаги после неудач на поле боя и все большей обеспокоенности в мире по поводу развязанной ею войны. "Это признак провала россии", – коротко констатировал Блинкен.

Планы аннексии и новые угрозы диктатора нацелены на россиян и стимулирование призыва, но скорее будут бесполезными, в то же время отмечают аналитики ISW.

российское руководство решило создать больше боевой силы для войны с Украиной. Поспешная же организация референдумов на оккупированных россией территориях вызвана опасениями неизбежного наступления Украины, отметили в британские разведке.