"Признак провала рф": Блинкен, эксперты ISW и британские разведчики – о последних действиях кремля
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Getty Images / Global Images Ukraine
Госсекретарь США Энтони Блинкен в выступлении на Генассамблее ООН осудил намерение аннексировать оккупированные территории Украины через псевдореферендумы, подчеркнув, что этот шаг и намерения мобилизовать еще большие резервы являются вопиющим проявлением пренебрежения принципами ООН.
Он отметил, что неудивительно, что россия идет на эти шаги после неудач на поле боя и все большей обеспокоенности в мире по поводу развязанной ею войны. "Это признак провала россии", – коротко констатировал Блинкен.
Планы аннексии и новые угрозы диктатора нацелены на россиян и стимулирование призыва, но скорее будут бесполезными, в то же время отмечают аналитики ISW.
российское руководство решило создать больше боевой силы для войны с Украиной. Поспешная же организация референдумов на оккупированных россией территориях вызвана опасениями неизбежного наступления Украины, отметили в британские разведке.
Defence Secretary @BWallaceMP responds to President Putin’s address this morning. pic.twitter.com/VXlwDk3tjB— Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) September 21, 2022
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