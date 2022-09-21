Сабо: У Орбана, наверное, короткий язык, что он так лижет жопу путину

Экс-тренер киевского "Динамо" и сборной Украины Йожеф Сабо в очередной раз раскритиковал пророссийского премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

"Посмотрите, что россияне наделали в Буче, Изюме. Как так можно? Это ненормальные люди.

Этот венгр еще п*****с! Орбан! Я в первом месяце войны дал интервью против Орбана, когда он сказал, что зверства в Буче – это инсценировка. Ну он и падло, цыган сраный. У него, наверное, короткий язык, что он так лижет жопу путину. Дай Бог, чтобы Венгрию из Евросоюза исключили.

Они до сих пор поддерживают политику россии, говорят, что если русские захотят, то за два дня нас захватят. Кто вы такие, чтобы это говорить? Весь мир за Украину, потому что видят, что россия несправедлива!

Почему Венгрия поддерживает россию? Потому что газ по низкой цене получают, а Орбан страшно продажный. Еще одна причина – Орбан был уверен, что россия нас победит и отдаст Венгрии Закарпатье", - сказал Сабо в комментарии Fanday.