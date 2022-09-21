США заказали для Вооруженных сил Украины дроны-камикадзе

Соединенные Штаты заключили контракт на покупку дронов-камикадзе Switchblade 600, которые будут переданы Украине. Об этом говорится в документе Пентагона. Контракт на 2,2 миллиона долларов был заключен еще 15 сентября. Подрядчиком является компания AeroVironment.

Пока неизвестно, когда Украина получит эти дроны. Ранее в Пентагоне заявляли, что контракт будет на создание 10 беспилотников.

Switchblade 600 – это дроны-камикадзе от компании AeroVironment. Украине уже передали Switchblade 300, это меньший вариант таких беспилотников. Среди преимуществ Switchblade 600 есть большая дальность полета (40 км против 10; 40 минут, а не 15), способность поражать бронированную технику.