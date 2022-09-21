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США заказали для Вооруженных сил Украины дроны-камикадзе

Общие новости
(1 голосов)

Модель Switchblade 600

США заказали для Вооруженных сил Украины дроны-камикадзе

Switchblade 600

Новина українською

Соединенные Штаты заключили контракт на покупку дронов-камикадзе Switchblade 600, которые будут переданы Украине. Об этом говорится в документе Пентагона. Контракт на 2,2 миллиона долларов был заключен еще 15 сентября. Подрядчиком является компания AeroVironment.

Пока неизвестно, когда Украина получит эти дроны. Ранее в Пентагоне заявляли, что контракт будет на создание 10 беспилотников.

Switchblade 600 – это дроны-камикадзе от компании AeroVironment. Украине уже передали Switchblade 300, это меньший вариант таких беспилотников. Среди преимуществ Switchblade 600 есть большая дальность полета (40 км против 10; 40 минут, а не 15), способность поражать бронированную технику.

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В статье: война с Россией
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Источник:
media.defense.gov

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Комментарии (2)
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жажа_the_best (Харьков)
21.09.2022 в 13:06
Ничего не пойму. Писали еще два месяца назад 30 июля, что к сожалению, боевые дроны-камикадзе Switchblade, которые несколько недель назад в Украину поставила американская компания - AeroVironment, - не оправдали надежд. Эти аппараты оказались неустойчивыми к российским радиолокационным станциям, блокирующим электронные девайсы. В одних случаях Switchblade не взлетали, в других - били мимо цели. Как это пОнять?
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oda1979 (Запорожье)
21.09.2022 в 14:23
вроде речь шла о 300й серии. Эти оказались не очень
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