США заказали для Вооруженных сил Украины дроны-камикадзе
Модель Switchblade 600
Switchblade 600
Соединенные Штаты заключили контракт на покупку дронов-камикадзе Switchblade 600, которые будут переданы Украине. Об этом говорится в документе Пентагона. Контракт на 2,2 миллиона долларов был заключен еще 15 сентября. Подрядчиком является компания AeroVironment.
Пока неизвестно, когда Украина получит эти дроны. Ранее в Пентагоне заявляли, что контракт будет на создание 10 беспилотников.
Switchblade 600 – это дроны-камикадзе от компании AeroVironment. Украине уже передали Switchblade 300, это меньший вариант таких беспилотников. Среди преимуществ Switchblade 600 есть большая дальность полета (40 км против 10; 40 минут, а не 15), способность поражать бронированную технику.
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