"Комплексная программа утилизации россиян". Данилов отреагировал на объявленную в рф частичную мобилизацию
А что случилось?
Офис президента
Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов прокомментировал решение кремлевского диктатора владимира путина объявить частичную мобилизацию в российской федерации, он написал пост в своем Твиттере:
"О последних заявлениях. План путина "Бермудский треугольник" – комплексная программа утилизации россиян: уклонение от мобилизации – тюрьма – чвк "вагнер". Далее: украинский фронт – ликвидация – "Белая лада".
Regarding the latest statements. putin’s “Bermuda Triangle” plan – a comprehensive program for the disposal of russians: evasion of mobilization – prison – “wagner” pmc. Next: Ukrainian front – elimination – “White Lada”.— Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) September 21, 2022
Напомним, 21 сентября путин объявил частичную мобилизацию в россии и заявил, что поддержит проведение так называемых "референдумов" на территории суверенной Украины.
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