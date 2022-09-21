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"Комплексная программа утилизации россиян". Данилов отреагировал на объявленную в рф частичную мобилизацию

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"Комплексная программа утилизации россиян". Данилов отреагировал на объявленную в рф частичную мобилизацию

Офис президента

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Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов прокомментировал решение кремлевского диктатора владимира путина объявить частичную мобилизацию в российской федерации, он написал пост в своем Твиттере:

"О последних заявлениях. План путина "Бермудский треугольник" – комплексная программа утилизации россиян: уклонение от мобилизации – тюрьма – чвк "вагнер". Далее: украинский фронт – ликвидация – "Белая лада".

Напомним, 21 сентября путин объявил частичную мобилизацию в россии и заявил, что поддержит проведение так называемых "референдумов" на территории суверенной Украины.

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В статье: война с Россией Алексей Данилов
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