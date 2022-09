"Комплексная программа утилизации россиян". Данилов отреагировал на объявленную в рф частичную мобилизацию

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов прокомментировал решение кремлевского диктатора владимира путина объявить частичную мобилизацию в российской федерации, он написал пост в своем Твиттере:

Regarding the latest statements. putin’s “Bermuda Triangle” plan – a comprehensive program for the disposal of russians: evasion of mobilization – prison – “wagner” pmc. Next: Ukrainian front – elimination – “White Lada”.