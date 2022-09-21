В Совете Федерации террористической организации "российская федерация" считают, что нужно в кратчайшие сроки закрепить результаты "референдумов", которые планируют провести с 23 по 27 сентября этого года. Напомним, что об этом объявили гауляйтеры на временно оккупированных украинских территориях в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях.

"В случае положительного исхода референдумов в Донбассе и на освобожденных территориях нужно закрепить их результаты в сжатые сроки", - об этом сообщила спикерша Совфеда Валентина Матвиенко.