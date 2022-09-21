В Совете Федерации рф заявили, что "результаты "референдумов" нужно закрепить в ближайшие сроки"
На россии очень спешат с "референдумами"
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В Совете Федерации террористической организации "российская федерация" считают, что нужно в кратчайшие сроки закрепить результаты "референдумов", которые планируют провести с 23 по 27 сентября этого года. Напомним, что об этом объявили гауляйтеры на временно оккупированных украинских территориях в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях.
"В случае положительного исхода референдумов в Донбассе и на освобожденных территориях нужно закрепить их результаты в сжатые сроки", - об этом сообщила спикерша Совфеда Валентина Матвиенко.
Напомним, что сегодня главарь россиян владимир путин заявил, что
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