В Казачьей Лопани во время оккупации армия рф подвергала гражданских пыткам – обнаружены две пыточные
Нелюди
Харківська обласна прокуратура
20 сентября прокуроры Дергачевской окружной прокуратуры Харьковской области провели осмотр двух подвальных помещений в пгт Казачья Лопань, где российская армия пытала гражданских во время оккупации.
Пыточные оккупанты обустроили в подвалах железнодорожного вокзала и местного магазина. Военные рф насильственно удерживали людей, подвергали их пыткам, физическому и психологическому насилию.
В настоящее время устанавливаются потерпевшие от рук военнослужащих страны-агрессора. Правоохранители собирают доказательную базу по установлению правосудия над российскими военными.
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