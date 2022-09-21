В Казачьей Лопани во время оккупации армия рф подвергала гражданских пыткам – обнаружены две пыточные

20 сентября прокуроры Дергачевской окружной прокуратуры Харьковской области провели осмотр двух подвальных помещений в пгт Казачья Лопань, где российская армия пытала гражданских во время оккупации.

Пыточные оккупанты обустроили в подвалах железнодорожного вокзала и местного магазина. Военные рф насильственно удерживали людей, подвергали их пыткам, физическому и психологическому насилию.

Читайте также Омбудсмен показал пыточную в подвале в Изюме, где россияне выбивали показания о шпионаже на ВСУ

В настоящее время устанавливаются потерпевшие от рук военнослужащих страны-агрессора. Правоохранители собирают доказательную базу по установлению правосудия над российскими военными.