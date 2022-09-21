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Из ЦСКА или Динамо. На россии готовы отправлять на войну спортсменов

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Спортроты в действии

Из ЦСКА или Динамо. На россии готовы отправлять на войну спортсменов

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

На россии могут призывать на войну в Украину в том числе спортсменов. Об этом сообщила депутат Госдумы рф Светлана Журова в комментарии изданию "Спорт-Экспресс".

"Это Минобороны РФ будет формировать. Но в основном спортсмены в офицерских званиях, если они в ЦСКА или "Динамо" были. Кто проходил через спортроты, имел военные специальности, значит, скорее всего попадают в частичную мобилизацию", - сказала Журова.

Напомним, что сегодня главарь россиян владимир путин объявил о частичной мобилизации граждан на войну в Украине. В США и Великобритании уже заявили, что видят в этом признак провала российской "спецоперации".

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В статье: война с Россией
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