Из ЦСКА или Динамо. На россии готовы отправлять на войну спортсменов

На россии могут призывать на войну в Украину в том числе спортсменов. Об этом сообщила депутат Госдумы рф Светлана Журова в комментарии изданию "Спорт-Экспресс".

"Это Минобороны РФ будет формировать. Но в основном спортсмены в офицерских званиях, если они в ЦСКА или "Динамо" были. Кто проходил через спортроты, имел военные специальности, значит, скорее всего попадают в частичную мобилизацию", - сказала Журова.