Из ЦСКА или Динамо. На россии готовы отправлять на войну спортсменов
Спортроты в действии
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
На россии могут призывать на войну в Украину в том числе спортсменов. Об этом сообщила депутат Госдумы рф Светлана Журова в комментарии изданию "Спорт-Экспресс".
"Это Минобороны РФ будет формировать. Но в основном спортсмены в офицерских званиях, если они в ЦСКА или "Динамо" были. Кто проходил через спортроты, имел военные специальности, значит, скорее всего попадают в частичную мобилизацию", - сказала Журова.
Напомним, что сегодня главарь россиян владимир путин
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