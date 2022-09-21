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россияне нанесли ракетный удар по Курахово в Донецкой области – 12 человек ранены

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Проклятые орки

россияне нанесли ракетный удар по Курахово в Донецкой области – 12 человек ранены

Кириленко Facebook

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российские войска в ночь на 21 сентября нанесли ракетный удар по Кураховому в Донецкой области. Предварительно, 12 человек получили ранения. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

"россияне продолжают стрелять по всей линии фронта на Донетчине – от границы с Запорожской областью до границы с Луганщиной. В Волновахском районе под обстрелы попали села Вольное Поле Бурлацкое и Новоукраинка. В последнем снаряд попал во двор одного из домов - информацию о пострадавших и объемы разрушений уточняем. В Покровском районе ночью россияне нанесли ракетный удар по Кураховому - попали в дом. По предварительной информации, ранены 12 человек, в том числе 2 ребенка. Еще 1 человек может быть под завалами. ГСЧС продолжает спасательную операцию".

"Всю ночь продолжались обстрелы Константиновской громады - без пострадавших. В Бахмутском районе Бахмут и Северск подверглись авиаударам. В Бахмуте разрушена футбольная площадка, в Северске последствия устанавливаем. К утру Торецк попал под артобстрел - повреждено административное здание. Никто из гражданских не пострадал. Оставаться на Донетчине опасно. Эвакуируйтесь вовремя".

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В статье: война с Россией Павел Кириленко
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