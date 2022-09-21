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В Запорожье есть прилеты по объектам инфраструктуры – секретарь горсовета

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Детали будут позже

В Запорожье есть прилеты по объектам инфраструктуры – секретарь горсовета

alerts.in.ua

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Секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев сообщил о том, что в Запорожье днем были слышны звуки взрывов. Также информацию подтвердил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух.

"Внимание! Враг нанес ракетный удар по городу Запорожье. Предварительно, известно о попадании ракет по объектам инфраструктуры. Информация уточняется. Соблюдайте правила воздушной тревоги!"

Также во время последней воздушной тревоги (по состоянию на 14:20 по киевскому времени) также работало ПВО в Днепропетровской области, район Синельниково.

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В статье: война с Россией Александр Старух
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Источник:
t.me/starukhofficial

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