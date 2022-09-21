В Запорожье есть прилеты по объектам инфраструктуры – секретарь горсовета

Секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев сообщил о том, что в Запорожье днем были слышны звуки взрывов. Также информацию подтвердил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух.

"Внимание! Враг нанес ракетный удар по городу Запорожье. Предварительно, известно о попадании ракет по объектам инфраструктуры. Информация уточняется. Соблюдайте правила воздушной тревоги!"

Также во время последней воздушной тревоги (по состоянию на 14:20 по киевскому времени) также работало ПВО в Днепропетровской области, район Синельниково.