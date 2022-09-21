Технологии, инновации и контент – единственная экосистема для фанатов спорта от Parimatch и Setanta Sports

Лидер индустрии развлечений Parimatch Ukraine и спортивная OTT-платформа Setanta Sports продолжают эксклюзивное сотрудничество еще на 3 спортивных сезона до 2025 года. Договор действует на территории Украины и включает права трансляций более чем двадцати самых популярных спортивных событий: Английской Премьер-лиги, Бундеслиги, Шотландской Премьер-лиги, NBA, NHL, UFC, ATP, WTA, Wimbledon, Formula 1, а также Бельгийской Суперлиги, Кубка Англии, Евролиги и т.д.

"Setanta Sports – это международный бренд, поэтому для нас важно иметь отношения с большими и надежными партнерами на рынке. Для нас также было важным продолжение этого соглашения, потому что мы вели долгие переговоры и пришли к согласию, а это означает сотрудничество с Parimatch продлено еще на 3 года. В рамках этого партнерства будет реализовано много интересных проектов как для клиентов Setanta Sports, так и для Parimatch, чтобы сделать взаимодействие с нашими платформами для спортивных болельщиков еще более интерактивным и увлекательным", — Тамара Бадашвили, Deputy CEO Setanta Sports.