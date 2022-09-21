Силы быстрого реагирования Литвы приведены в состояние повышенной готовности
Все из-за частичной мобилизации в Калининградской области
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В Литве готовы реагировать на возможную угрозу со стороны Калининградской области. Об этом сообщил Министр национальной безопасности страны Арвидас Анасаускас в своем твиттере.
"Поскольку российская военная мобилизация также будет проводиться у наших границ (Калининградская область), Силы быстрого реагирования Литвы приведены в состояние повышенной готовности, чтобы предотвратить любые провокации со стороны России", - пишет Анасаускас.
Напомним, что сегодня президент россии владимир путин
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