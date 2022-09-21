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Силы быстрого реагирования Литвы приведены в состояние повышенной готовности

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Все из-за частичной мобилизации в Калининградской области

Силы быстрого реагирования Литвы приведены в состояние повышенной готовности

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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В Литве готовы реагировать на возможную угрозу со стороны Калининградской области. Об этом сообщил Министр национальной безопасности страны Арвидас Анасаускас в своем твиттере.

"Поскольку российская военная мобилизация также будет проводиться у наших границ (Калининградская область), Силы быстрого реагирования Литвы приведены в состояние повышенной готовности, чтобы предотвратить любые провокации со стороны России", - пишет Анасаускас.

Напомним, что сегодня президент россии владимир путин объявил в стране частичную мобилизацию. Пока неизвестно, кого именно она коснется.

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В статье: война с Россией
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