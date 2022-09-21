В Литве готовы реагировать на возможную угрозу со стороны Калининградской области. Об этом сообщил Министр национальной безопасности страны Арвидас Анасаускас в своем твиттере.

"Поскольку российская военная мобилизация также будет проводиться у наших границ (Калининградская область), Силы быстрого реагирования Литвы приведены в состояние повышенной готовности, чтобы предотвратить любые провокации со стороны России", - пишет Анасаускас.