Кремль засекретил пункт указа о мобилизации, который касается количества призывников

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался раскрыть содержание засекреченного 7 пункта указа Владимира Путина о частичной мобилизации , указав лишь, что он касается количества призывников.

Об этом сообщает российское пропагандистское информагентство "ТАСС".

"Действительно, он (седьмой пункт) для служебного пользования, поэтому я не могу его раскрыть", - сказал Песков.

На просьбу раскрыть хотя бы тему или причину "закрытия" этого пункта, он добавил: "Я не могу объяснить". "Единственное, что могу сказать: Сергей Кужугетович Шойгу в своем интервью сказал: 300 тыс. человек. Вот там речь идет о количестве до 300 тыс. человек", - сказал Песков.

В указе Путина о частичной мобилизации есть один закрытый пункт №7. В версии документа, опубликованной на сайте Кремля, этот пункт пропущен, а в версии, представленной на портале правовой информации, он обозначен как "для служебного пользования".

Напомним, что президент России Владимир Путин утром 21 сентября в обращении к россиянам заявил о частичной мобилизации граждан страны. По словам Путина, призыву будут подлежать только граждане, находящиеся в запасе, они будут проходить дополнительную подготовку с учетом войны в Украине. Согласно указу, мобилизация начинается уже 21 сентября.