Резников пошутил о мобилизации в РФ: сравнил количество призывников и количество выпускаемых авто
Совпадение? Не думаю
Getty Images / Global Images Ukraine
Министр обороны Украины Алексей Резников сыронизировал по поводу
Об этом Резников написал в Twitter
Министр напомнил, что 22 июня автомобильный завод "Москвич" заявил, что планирует выпускать 300 000 автомобилей в год.
А 21 сентября в Кремле заявили, что будет мобилизовано 300 000 резервистов в рамках "частичной мобилизации", объявленной Владимиром Путиным.
Резников интерпретировал это как "вызов принят" от администрации президента РФ.
"В войне против Украины гибнут российские солдаты. Их родственники получают в награду автомобиль. Ценность жизни и поддержка экономики в России", - написал Резников.
The cars plant “Moskvich” plans to produce 300,000 cars a year.— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) September 21, 2022
The kremlin: the challenge is accepted - 300,000 reservists will be mobilized.
rus soldiers die in the war VS Ukraine. Their relatives receive a car as a reward.
The value of life & support of the economy in russia. pic.twitter.com/OcgZYxSuu0
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