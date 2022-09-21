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Резников пошутил о мобилизации в РФ: сравнил количество призывников и количество выпускаемых авто

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Резников пошутил о мобилизации в РФ: сравнил количество призывников и количество выпускаемых авто

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Министр обороны Украины Алексей Резников сыронизировал по поводу "частичной мобилизации" в России, связав планы Кремля привлечь к войне 300 тысяч резервистов и планы автозавода "Москвич" производить столько же машин каждый год.

Об этом Резников написал в Twitter

Министр напомнил, что 22 июня автомобильный завод "Москвич" заявил, что планирует выпускать 300 000 автомобилей в год.

А 21 сентября в Кремле заявили, что будет мобилизовано 300 000 резервистов в рамках "частичной мобилизации", объявленной Владимиром Путиным.

Резников интерпретировал это как "вызов принят" от администрации президента РФ.

"В войне против Украины гибнут российские солдаты. Их родственники получают в награду автомобиль. Ценность жизни и поддержка экономики в России", - написал Резников.

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В статье: Дмитрий Резников война с Россией
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