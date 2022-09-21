После выступления Путина россияне раскупили все прямые билеты в Стамбул и Ереван
Интересная реакция на мобилизацию
фото из свободных источников
Сразу после выступления президента РФ Путина, во время которого он, в частности,
Об этом пишут российские СМИ.
"Через несколько минут после выступления Путина раскупили все прямые билеты на 21 сентября в Стамбул и Ереван", - говорится в сообщении.
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Комментарии (1)
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Drovko (Lviv)
21.09.2022 в 21:11
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