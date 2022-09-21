После выступления Путина россияне раскупили все прямые билеты в Стамбул и Ереван

Сразу после выступления президента РФ Путина, во время которого он, в частности, объявил о частичной мобилизации , россияне раскупили все прямые билеты на 21 сентября в Стамбул и в Ереван.

Об этом пишут российские СМИ.

"Через несколько минут после выступления Путина раскупили все прямые билеты на 21 сентября в Стамбул и Ереван", - говорится в сообщении.