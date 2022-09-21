  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. После выступления Путина россияне раскупили все прямые билеты в Стамбул и Ереван
В тренде

После выступления Путина россияне раскупили все прямые билеты в Стамбул и Ереван

Общие новости
(1 голосов)

Интересная реакция на мобилизацию

После выступления Путина россияне раскупили все прямые билеты в Стамбул и Ереван

фото из свободных источников

Новина українською

Сразу после выступления президента РФ Путина, во время которого он, в частности, объявил о частичной мобилизации, россияне раскупили все прямые билеты на 21 сентября в Стамбул и в Ереван.

Об этом пишут российские СМИ.

"Через несколько минут после выступления Путина раскупили все прямые билеты на 21 сентября в Стамбул и Ереван", - говорится в сообщении.

После выступления Путина россияне раскупили все прямые билеты в Стамбул и Ереван - изображение 1
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Drovko (Lviv)
21.09.2022 в 21:11
Патріоти тільки язиком молоти
Ответить
+1
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде