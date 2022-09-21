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Шотландские болельщики собрали помощь для украинских солнечных детей

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Шотландцы собрали 4000 фунтов и много детских вещей

Шотландские болельщики собрали помощь для украинских солнечных детей

фото из свободных источников

Новина українською

Болельщики сборной Шотландии, а именно официальный корпус "Тартановая армия", собрали для детей Украины с синдромом Дауна благотворительную помощь в размере 4 000 фунтов стерлингов.

Пожертвования будут направлено организации "Бебико", которая опекается солнечными детьми в Тернополе.

Официальная презентация пожертвования будет проведена в следующий вторник в Кракове перед матчем сборных Украины и Шотландии.

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Кроме денег, шотландцы собрали для украинских детей несколько коробок с игрушками, карандашами, альбомами и прочими детскими вещами.

Не забыли шотландцы отправить детям и фанатские принадлежности (шарфы и прочее) своей национальной сборной.

Напомним, что первый матч Лиги наций между Шотландией и Украиной состоится сегодня, 21 сентября, в Глазго, а ответный – в следующий вторник в Кракове.

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В статье: Украина Шотландия война с Россией
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