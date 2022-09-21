Шотландские болельщики собрали помощь для украинских солнечных детей
Шотландцы собрали 4000 фунтов и много детских вещей
фото из свободных источников
Болельщики сборной Шотландии, а именно официальный корпус "Тартановая армия", собрали для детей Украины с синдромом Дауна благотворительную помощь в размере 4 000 фунтов стерлингов.
Пожертвования будут направлено организации "Бебико", которая опекается солнечными детьми в Тернополе.
Официальная презентация пожертвования будет проведена в следующий вторник в Кракове перед матчем сборных Украины и Шотландии.
- Все самые яркие моменты матча Шотландия - Украина доступны в режиме Live в нашем Telegram
Кроме денег, шотландцы собрали для украинских детей несколько коробок с игрушками, карандашами, альбомами и прочими детскими вещами.
Не забыли шотландцы отправить детям и фанатские принадлежности (шарфы и прочее) своей национальной сборной.
Напомним, что первый матч Лиги наций между Шотландией и Украиной состоится сегодня, 21 сентября, в Глазго, а ответный – в следующий вторник в Кракове.
More items gathered over the weekend off to Ternopil as part of our 92nd consecutive donation to Bebiko.— TA Sunshine Appeal (@TASA1999) September 20, 2022
Thank you all ????????????
Remember you can do your bit in Krakow by making own donations at Klub Pod Jaszczurami when there for a beer at @coy_tam & @ted_christopher gigs ???????????????????????????????????????? pic.twitter.com/yfg7Xu47UW
Популярное сейчас
- Шотландия - Украина: где и когда смотреть матч Лиги Наций
- "В Украине создаются полки, чтобы беларусь присоединить к НАТО", - лукашенко сделал ряд сумасшедших заявлений
- Экс-помощник Шевченко вступился за сборную рф, которую выгнали с Евро
- Россияне ударили по Кривому Рогу
- Бекхэм заплакал на церемонии прощания с королевой Елизаветой – Видео
- Красотка дня. Роскошная вторая половинка капитана Днепра-1. ФОТО
Новости по теме
- 18:45 Украинские Parimatch Ukraine вместе с Фондом Сергея Притулы запускают аукцион для помощи ВСУ
- 13:38 Украинские Не хватает жилья. Шотландия приостанавливает программу поддержки беженцев из Украины
- 10:17 Украинские Уэльс и Шотландия выделили Украине 100 млн фунтов, Япония ввела запрет на импорт золота рф