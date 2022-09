Шотландские болельщики собрали помощь для украинских солнечных детей

Болельщики сборной Шотландии, а именно официальный корпус "Тартановая армия", собрали для детей Украины с синдромом Дауна благотворительную помощь в размере 4 000 фунтов стерлингов.

Пожертвования будут направлено организации "Бебико", которая опекается солнечными детьми в Тернополе.

Официальная презентация пожертвования будет проведена в следующий вторник в Кракове перед матчем сборных Украины и Шотландии.

Кроме денег, шотландцы собрали для украинских детей несколько коробок с игрушками, карандашами, альбомами и прочими детскими вещами.

Не забыли шотландцы отправить детям и фанатские принадлежности (шарфы и прочее) своей национальной сборной.

Напомним, что первый матч Лиги наций между Шотландией и Украиной состоится сегодня, 21 сентября, в Глазго, а ответный – в следующий вторник в Кракове.

More items gathered over the weekend off to Ternopil as part of our 92nd consecutive donation to Bebiko.



Thank you all ????????????



Remember you can do your bit in Krakow by making own donations at Klub Pod Jaszczurami when there for a beer at @coy_tam & @ted_christopher gigs ???????????????????????????????????????? pic.twitter.com/yfg7Xu47UW