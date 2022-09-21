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Зеленский выразил солидарность Чеферину в его противодействии Европейской суперлиге

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Правильное дипломатическое решение

Зеленский выразил солидарность Чеферину в его противодействии Европейской суперлиге

president.gov.ua

Новина українською

На днях прошел телефонный разговор Президента Украины Владимира Зеленского и президента УЕФА Александера Чеферина.

Зеленский поблагодарил руководителя УЕФА за поддержку наших спортсменов и непоколебимую принципиальность, а также за содействие в перезапуске украинской Премьер-лиги. Кроме того, во время разговора были обсуждены возможности помощи УЕФА в освобождении наших военнопленных-спортсменов, в первую очередь из-за их публичной поддержки.

Также Владимир Зеленский выразил солидарность президенту УЕФА в его противодействии так называемой Европейской суперлиге.

"В этом контексте желаю, чтобы настроения, подобные стоящим за так называемой Европейской суперлигой, были нивелированы, поскольку суть футбола также в надежде, солидарности и радости, и это больше, чем деньги, больше, чем привилегия отдельных людей", — говорится в письме, которое по итогам телефонного разговора было отправлено президенту УЕФА Александеру Чеферину от Президента Украины.

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В статье: УЕФА Александер Чеферин Владимир Зеленский
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Источник:
УАФ

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