Зеленский выразил солидарность Чеферину в его противодействии Европейской суперлиге
Правильное дипломатическое решение
president.gov.ua
Зеленский поблагодарил руководителя УЕФА за поддержку наших спортсменов и непоколебимую принципиальность, а также за содействие в перезапуске украинской Премьер-лиги. Кроме того, во время разговора были обсуждены возможности помощи УЕФА в освобождении наших военнопленных-спортсменов, в первую очередь из-за их публичной поддержки.
Также Владимир Зеленский выразил солидарность президенту УЕФА в его противодействии так называемой Европейской суперлиге.
"В этом контексте желаю, чтобы настроения, подобные стоящим за так называемой Европейской суперлигой, были нивелированы, поскольку суть футбола также в надежде, солидарности и радости, и это больше, чем деньги, больше, чем привилегия отдельных людей", — говорится в письме, которое по итогам телефонного разговора было отправлено президенту УЕФА Александеру Чеферину от Президента Украины.
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